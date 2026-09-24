Додон осудил нарушение воздушного пространства Молдовы: Это огромный риск для нас.

Бывший президент Игорь Додон осудил пролеты беспилотников в воздушном пространстве Молдовы и заявил, что страна должна поддерживать любые реальные инициативы по прекращению войны в Украине.

Заявление прозвучало в контексте того, что сегодня утром были зафиксированы несколько несанкционированных пролетов в национальном воздушном пространстве, а северная часть страны была временно закрыта из соображений безопасности, пишет unimedia.info

«Мы должны последовательно выступать за восстановление мира в Украине и поддерживать любые реальные инициативы, направленные на прекращение войны — будь то инициатива Трампа или других международных лидеров.

Молдова не является и не должна становиться частью этой войны. Для нашей страны продолжение конфликта означает новые риски для безопасности, экономики и благосостояния наших граждан. Поэтому мы должны поддерживать все реальные дипломатические усилия по восстановлению мира», — заявил Додон.