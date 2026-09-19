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Point.md logoPoint
19 Сентября 2026, 09:51
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Несколько неизвестных летательных аппаратов нарушили воздушное пространство Молдовы

Утром 19 сентября вблизи границы с Украиной были замечены несколько неизвестных летательных аппаратов, по меньшей мере три из которых пролетели через воздушное пространство Республики Молдова. Об этом сообщает пограничная полиция.

Несколько неизвестных летательных аппаратов нарушили воздушное пространство Молдовы.
Несколько неизвестных летательных аппаратов нарушили воздушное пространство Молдовы.

Кроме того, украинские власти сообщили о падении и возгорании объекта примерно в двух километрах от границы. Пограничная полиция проводит проверку в этом районе.

В ведомстве уточнили, что первые летательные аппараты были замечены около 04:00 в районе населенного пункта Кэплань, находящегося в зоне ответственности Восточного регионального управления.

Два из них пересекли воздушное пространство Республики Молдова по направлению Олэнешть — Чистоводное. В тот же период еще один летательный аппарат был замечен над Кэплань. Он двигался со стороны Крокмаза, а затем покинул воздушное пространство страны по направлению Кэплань — Крутояровка.

Позднее, в 05:19, украинские власти сообщили Пограничной полиции, что примерно в 1,5–2 километрах от государственной границы, в направлении территории за пределами населенного пункта Троицкое, было замечено падение объекта, который затем загорелся.

В этот район направился патруль Пограничной полиции. Проверка продолжается для установления обстоятельств и обнаружения возможных обломков или упавших объектов.

Пограничная полиция рекомендует гражданам, заметившим неизвестные предметы или обломки, не приближаться к ним и не трогать их, покинуть этот район и немедленно сообщить в службу 112.

Власти продолжают следить за ситуацией в приграничной зоне и поддерживают обмен информацией с компетентными учреждениями.

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