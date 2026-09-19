Несколько неизвестных летательных аппаратов нарушили воздушное пространство Молдовы.

Утром 19 сентября вблизи границы с Украиной были замечены несколько неизвестных летательных аппаратов, по меньшей мере три из которых пролетели через воздушное пространство Республики Молдова. Об этом сообщает пограничная полиция.

Кроме того, украинские власти сообщили о падении и возгорании объекта примерно в двух километрах от границы. Пограничная полиция проводит проверку в этом районе.

В ведомстве уточнили, что первые летательные аппараты были замечены около 04:00 в районе населенного пункта Кэплань, находящегося в зоне ответственности Восточного регионального управления.

Два из них пересекли воздушное пространство Республики Молдова по направлению Олэнешть — Чистоводное. В тот же период еще один летательный аппарат был замечен над Кэплань. Он двигался со стороны Крокмаза, а затем покинул воздушное пространство страны по направлению Кэплань — Крутояровка.

Позднее, в 05:19, украинские власти сообщили Пограничной полиции, что примерно в 1,5–2 километрах от государственной границы, в направлении территории за пределами населенного пункта Троицкое, было замечено падение объекта, который затем загорелся.

В этот район направился патруль Пограничной полиции. Проверка продолжается для установления обстоятельств и обнаружения возможных обломков или упавших объектов.

Пограничная полиция рекомендует гражданам, заметившим неизвестные предметы или обломки, не приближаться к ним и не трогать их, покинуть этот район и немедленно сообщить в службу 112.

Власти продолжают следить за ситуацией в приграничной зоне и поддерживают обмен информацией с компетентными учреждениями.