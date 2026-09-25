Румыния предложила инвесторам менять кровь на повышенную доходность по облигациям.

С начала 2025 года Румыния привлекла около 604 миллионов долларов от тысяч частных инвесторов с помощью программы повышения доходности гособлигаций для доноров крови.

Доноры крови в стране могут покупать государственные бумаги с доходностью более 7% годовых — примерно на один процентный пункт выше, чем для остальных розничных инвесторов, передает meduza.io со ссылкой на bloomberg.com

Программа одновременно помогает государству привлекать деньги и стимулирует донорство крови. В прошлом году у Румынии был самый высокий дефицит бюджета среди стран Евросоюза. Сейчас частные инвесторы, в том числе покупатели «донорских» облигаций, обеспечивают почти пятую часть всех заимствований правительства.

Государству почти не приходится тратиться на рекламу инициативы, отмечает глава казначейства Стефан Нану. В 2023 году программу запустили в партнерстве с популярной радиостанцией, но с тех пор о ней бесплатно рассказывают и телеканалы.

Bloomberg не сообщает, сколько всего средств удалось привлечь с момента запуска. Облигации по «донорской» ставке купили уже тысячи частных инвесторов, пишет издание.