Международная биржа Молдовы планирует первыми выпустить облигации.

Международная биржа Молдовы (BIMx) может начать первые листинги с облигаций, однако точная дата первых сделок еще не установлена.

По словам генерального директора BIMx Вероники Арпинтин, в настоящее время оператор завершает доработку торговой системы, допуск брокеров, симуляции и необходимые тренинги для запуска деятельности, передает rupor.md со ссылкой на IPN

В интервью IPN Вероника Арпинтин отметила, что в августе BIMx получила лицензию на деятельность в качестве рыночного оператора, а также разрешения на регулируемый рынок и многостороннюю торговую систему.

«Вероятно, мы начнем с облигаций на платформе Международной биржи Молдовы. Что точно и несомненно, хотя я не могу назвать вам точную дату прямо сейчас, так это то, что процесс довольно сложный и ответственный и связан с рядом аспектов безопасности», — заявила Арпинтин. В то же время она подтвердила, что BIMx ведет переговоры с частными компаниями, заинтересованными в использовании инструментов рынка капитала.

В перспективе трех-пяти лет руководство BIMx ставит перед собой задачу развивать и сегмент зеленых облигаций. Они должны позволить финансировать проекты, которые не наносят вреда окружающей среде и в то же время способствуют экономическому росту.

Международная биржа Молдовы — это новый оператор на рынке капитала Республики Молдова, цель которого — диверсифицировать источники финансирования для компаний и создать новые инвестиционные возможности для граждан. В долгосрочной перспективе BIMx стремится способствовать развитию рынка капитала, повышению конкурентоспособности компаний и расширению доступа населения к финансовым инструментам.