Грецию всколыхнул скандал со смертью известного певца.

Йоргос Мазонакис умер во время процедуры по очистке крови.

Смерть всемирно известного певца Йоргоса Мазонакиса, чьи хиты звучали почти на всех танцполах в 00-х и 90-х, вызвала громкий скандал в Греции. Дело в том, что сердце артиста остановилось 9 сентября в возрасте 54 лет в тот момент, когда он проходил процедуру плазмафереза в частной клинике в одном из центральных районов Афин – Колонаки, сообщает obozrevatel.com

Врачам, которые проводили медицинскую процедуру, сначала предъявили обвинение в создании угрозы жизни пациента, повлекшей его смерть, а затем возбудили против них дело об умышленном убийстве. В настоящее время расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Во время расследования трагедии полицейские получили доступ к компьютерам в частной клинике. Выяснилось, что врачи пытались удалить данные о приеме Йоргоса Мазонакиса из системы. Правоохранители восстановили эти записи, однако время прибытия артиста в клинику было изменено. Поскольку для полицейских важной задачей стало точное воспроизведение хронологии событий, это несоответствие стало серьезным вызовом.

Позже портал NewsIT описал, что происходило в течение 91-й минуты пребывания Мазонакиса в клинике, опираясь на расследование и отчеты греческой полиции. Согласно показаниям, Йоргос Мазонакис прибыл в клинику в Колонаки около 14:00. Затем его провели в кабинет, где установлен аппарат для плазмафереза – процедуры, во время которой кровь разделяют на жидкую часть и клетки, удаляя загрязненную плазму с токсинами.

56-летний врач начала терапию, однако уже через 11 минут устройство подало сигнал "тревоги", что могло быть связано с колебаниями артериального давления певца или проблемами с трубками аппарата. Несмотря на это, процедуру продолжили. Примерно в 14:37 был запущен процесс циркуляции крови. Через несколько минут врач сделала несколько фотографий Йоргоса Мазонакиса в бессознательном состоянии.

Новый сигнал "тревоги" прозвучал в 15:22, и именно в этот момент, вероятно, прекратился кровоток через венозный катетер, что может указывать на остановку сердца исполнителя. Мазонакис оставался подключенным к аппарату еще 23 минуты. Врачи отключили механизм только после того, как не смогли восстановить кровообращение артиста. Они вызвали спасателей лишь в 16:11, но, к сожалению, каких бы усилий ни прилагали медики, спасти Йоргоса Мазонакиса не удалось.

На данный момент известно, что правоохранительные органы тщательно анализируют финансовые и налоговые данные двух врачей. Инспекторы проверяют их банковские счета, бухгалтерские документы, квитанции и клиентскую базу, чтобы установить реальное материальное положение клиники и возможные нарушения. Также будут проверены данные, изъятые с компьютеров в их кабинете.

Известно, что услуги двух фигурантов дела стояли довольно дорого. Прием в клинике обходился пациентам в 300 евро, а стоимость полного цикла плазмафереза, который продолжался до шести недель, могла превышать €15 000.