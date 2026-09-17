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obozrevatel.com logoobozrevatel
17 Сентября 2026, 09:01
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Грецию всколыхнул скандал со смертью известного певца

Йоргос Мазонакис умер во время процедуры по очистке крови.

Грецию всколыхнул скандал со смертью известного певца.
Грецию всколыхнул скандал со смертью известного певца.

Смерть всемирно известного певца Йоргоса Мазонакиса, чьи хиты звучали почти на всех танцполах в 00-х и 90-х, вызвала громкий скандал в Греции. Дело в том, что сердце артиста остановилось 9 сентября в возрасте 54 лет в тот момент, когда он проходил процедуру плазмафереза в частной клинике в одном из центральных районов Афин – Колонаки, сообщает obozrevatel.com

Врачам, которые проводили медицинскую процедуру, сначала предъявили обвинение в создании угрозы жизни пациента, повлекшей его смерть, а затем возбудили против них дело об умышленном убийстве. В настоящее время расследование обстоятельств трагедии продолжается. 

Во время расследования трагедии полицейские получили доступ к компьютерам в частной клинике. Выяснилось, что врачи пытались удалить данные о приеме Йоргоса Мазонакиса из системы. Правоохранители восстановили эти записи, однако время прибытия артиста в клинику было изменено. Поскольку для полицейских важной задачей стало точное воспроизведение хронологии событий, это несоответствие стало серьезным вызовом.

Грецию всколыхнул скандал со смертью известного певца

Позже портал NewsIT описал, что происходило в течение 91-й минуты пребывания Мазонакиса в клинике, опираясь на расследование и отчеты греческой полиции. Согласно показаниям, Йоргос Мазонакис прибыл в клинику в Колонаки около 14:00. Затем его провели в кабинет, где установлен аппарат для плазмафереза – процедуры, во время которой кровь разделяют на жидкую часть и клетки, удаляя загрязненную плазму с токсинами.

56-летний врач начала терапию, однако уже через 11 минут устройство подало сигнал "тревоги", что могло быть связано с колебаниями артериального давления певца или проблемами с трубками аппарата. Несмотря на это, процедуру продолжили. Примерно в 14:37 был запущен процесс циркуляции крови. Через несколько минут врач сделала несколько фотографий Йоргоса Мазонакиса в бессознательном состоянии.

Новый сигнал "тревоги" прозвучал в 15:22, и именно в этот момент, вероятно, прекратился кровоток через венозный катетер, что может указывать на остановку сердца исполнителя. Мазонакис оставался подключенным к аппарату еще 23 минуты. Врачи отключили механизм только после того, как не смогли восстановить кровообращение артиста. Они вызвали спасателей лишь в 16:11, но, к сожалению, каких бы усилий ни прилагали медики, спасти Йоргоса Мазонакиса не удалось.

На данный момент известно, что правоохранительные органы тщательно анализируют финансовые и налоговые данные двух врачей. Инспекторы проверяют их банковские счета, бухгалтерские документы, квитанции и клиентскую базу, чтобы установить реальное материальное положение клиники и возможные нарушения. Также будут проверены данные, изъятые с компьютеров в их кабинете.

Известно, что услуги двух фигурантов дела стояли довольно дорого. Прием в клинике обходился пациентам в 300 евро, а стоимость полного цикла плазмафереза, который продолжался до шести недель, могла превышать €15 000.

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Источник
obozrevatel.com logoobozrevatel
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