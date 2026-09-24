Румыния попала в топ стран с самым большим госдолгом на душу населения

Румыния находится на 27-м месте в мире по размеру государственного долга на душу населения.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подсчитавшей показатели для своих членов, в 2025 году на каждого жителя Румынии приходилось $35 920.357 такого долга, что намного больше, чем годом ранее ($31 235.301), пишет logos-pres.md

США занимают первое место по размеру государственного долга на душу населения в этом наборе данных ($113 348), лишь незначительно опережая Японию ($110 667).

США и Япония — единственные страны в этом списке, где государственный долг на душу населения превышает $100 000.

На третьем месте находится Италия с показателем $94 002 на человека; за ней следуют Бельгия и Франция ($82 089 и $75 208 соответственно).

Эти внушительные показатели в расчете на душу населения не остаются неизменными. В странах ОЭСР объем непогашенных государственных облигаций в 2025 году достиг рекордной отметки в $61 трлн, увеличившись с $55 трлн всего за год.

Один лишь этот прирост в $6 трлн превышает годовой объем экономики любой страны мира, за исключением США и Китая. Иными словами, всего за один год правительства стран ОЭСР увеличили свой долг по облигациям на сумму, примерно равную объему экономики Германии.

Государственный долг Молдовы на конец 2025 года составил около 138,5 млрд леев, что в пересчете на душу населения равняется приблизительно 55 800 – 58 100 леев на человека ($3170-3300).