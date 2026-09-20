Глава Счетной палаты Франции предупредила об угрозе суверенитету из-за роста госдолга.

По словам Амели де Моншален, в 2026 году выплаты процентов по долгу достигнут €80 млрд - больше, чем расходы Франции на национальное образование и на 40% выше бюджета вооруженных сил.

Председатель французской Счетной палаты Амели де Моншален предупредила об угрозе национальному суверенитету в случае сохранения «опасной динамики расходов на выплату процентов» по французскому госдолгу, передает euronews.com

В воскресном интервью изданию Parisien де Моншален заявила, что Франции сейчас, «вероятно, предстоит самый важный выбор за всю историю Пятой республики».

По ее словам, в 2026 году расходы на выплату процентов по французскому долгу достигнут 80 млрд евро, что «значительно больше, чем бюджет министерства национального образования (65 млрд), на 40 % превышает бюджет вооруженных сил и в шесть раз больше бюджета системы правосудия».

Де Моншален добавила, что «объем государственного долга в 2025 году достиг беспрецедентного уровня, превысив пик санитарного кризиса 2020 года». «Мы единственная страна в Европе, оказавшаяся в такой ситуации», - добавила глава Счетной палаты.

По мнению де Моншален, дальнейший рост госдолга не является неизбежным. «Другие страны в сходном положении смогли стабилизировать свой долг — как Германия, Италия и Португалия пятнадцать лет назад. Для Франции нет роковой предопределенности, если решения будут приняты быстро и ответственно», - заявила она.

Французский государственный долг в последние годы устойчиво растет. По данным национального статистического института Insee, на конец 2025 года его объем достиг €3,46 трлн, или 115,7% ВВП, против 112,6% годом ранее. В первом квартале 2026 года показатель вырос до 117,5% ВВП. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу госдолг в 2025 году составлял 81,7% ВВП.