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24 Июня 2026, 23:22
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Рубио: Технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня.

Рубио: Технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня.
Рубио: Технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня.

Он уточнил, что встреча пройдет на экспертном уровне. В ней примут участие рабочие группы по разным вопросам, передает cnn.com

«В этих переговорах примут участие представители Госдепартамента, а также Министерства энергетики и другие. Это будет технический уровень»,— заявил господин Рубио журналистам в Кувейте.

Госсекретарь также заявил, что Ирану следует как можно скорее разрешить въезд ядерным инспекторам. Он отметил, что это обещание, данное иранской стороной, и оно должно быть выполнено.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы присоединятся к экспертам МАГАТЭ для поиска иранских запасов высокообогащенного урана. При этом господин Трамп уточнил, что никакой спешки в этом вопросе нет. Тегеран, в свою очередь, отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов.

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