Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине.

В результате российских атак в Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, в том числе по меньшей мере 80 в Харьковской области.

Удары по топливной инфраструктуре прифронтовых регионов уже затрудняют логистику и могут увеличить расходы по перевозке и доставке товаров, сообщает delo.ua

Данные о более чем 200 разрушенных АЗС привел депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Точный период, за который зафиксировали эти потери, он не уточнил.

По данным издания, в последние недели Россия усилила атаки на автозаправочные станции в прифронтовых областях. Под удары подвергаются объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской области российские атаки уничтожили более 30 АЗС, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Полтавской области в течение нескольких часов были атакованы четыре заправки, расположенные вдоль дороги в направлении Харькова. Местные власти не сообщают общее количество поврежденных объектов по соображениям безопасности.

Особое значение имеет трасса между Харьковом и Киевом, являющаяся частью международного маршрута Е40 и одним из главных логистических коридоров между столицей и прифронтовыми территориями.



