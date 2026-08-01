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delo.ua logodelo
3 Августа 2026, 09:22
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Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине

В результате российских атак в Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, в том числе по меньшей мере 80 в Харьковской области.

Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине.
Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине.

Удары по топливной инфраструктуре прифронтовых регионов уже затрудняют логистику и могут увеличить расходы по перевозке и доставке товаров, сообщает delo.ua

Данные о более чем 200 разрушенных АЗС привел депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Точный период, за который зафиксировали эти потери, он не уточнил.

По данным издания, в последние недели Россия усилила атаки на автозаправочные станции в прифронтовых областях. Под удары подвергаются объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской области российские атаки уничтожили более 30 АЗС, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Полтавской области в течение нескольких часов были атакованы четыре заправки, расположенные вдоль дороги в направлении Харькова. Местные власти не сообщают общее количество поврежденных объектов по соображениям безопасности.

Особое значение имеет трасса между Харьковом и Киевом, являющаяся частью международного маршрута Е40 и одним из главных логистических коридоров между столицей и прифронтовыми территориями.

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delo.ua logodelo
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