Россия в 10 раз повысила сбор за гражданство после упрощения для Приднестровья.

Россия существенно увеличила стоимость оформления гражданства через свои консульские учреждения вскоре после того, как Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровского региона.

Подписанный Путиным указ освобождает совершеннолетних жителей Приднестровского региона, постоянно проживающих на левом берегу Днестра, от требования проживать в России, а также от сдачи экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства для получения гражданства РФ, сообщает ipn.md

Однако спустя два месяца правительство России утвердило новые размеры консульских сборов за рассмотрение заявлений по вопросам гражданства.

Теперь за рассмотрение заявления о приеме в гражданство необходимо заплатить 600 долларов США вместо 65 долларов. Стоимость рассмотрения заявления о выходе из гражданства увеличена со 130 до 1200 долларов США. Кроме того, консульский сбор теперь взимается за каждого человека, указанного в заявлении, а не за одно заявление.

Новые цены на эти услуги были также опубликованы на сайте посольства РФ в Кишиневе.

Таким образом, несмотря на упрощение самой процедуры получения российского гражданства, расходы заявителей на оформление документов значительно возрастут.

В последние годы Россия неоднократно расширяла упрощенные механизмы предоставления гражданства жителям непризнанных или оккупированных территорий. Аналогичная практика применялась в Абхазии, Южной Осетии и на оккупированных территориях Украины.