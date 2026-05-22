22 Мая 2026, 19:27
Рютте: У США есть причины быть членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Соединенные Штаты заинтересованы быть членом Альянса, в частности из-за военных возможностей в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в Швеции, передает eurointegration.com.ua

Рютте ушел от ответа на вопрос о том, получал ли он от американской администрации заверения, что Вашингтон останется в составе НАТО.

В то же время, по его мнению, война в Иране показала, что США заинтересованы оставаться в блоке из-за доступа к европейским военным базам, откуда можно атаковать цели на Ближнем Востоке.

"Вы могли наблюдать прямой интерес к этому в течение последних недель, а особенно в течение шести недель после 28 февраля. Тысячи американских самолетов взлетают с европейских авиабаз на основе двусторонних обязательств, заключенных в течение многих лет между США и различными странами Европы... И я считаю, что это также является причиной, почему США принимают в этом участие", – ответил генсек.

Чиновник также заявил, что, по его мнению, европейские союзники услышали замечания американской администрации относительно помощи в военных операциях против Ирана.

