20 Мая 2026, 18:20
Рютте пригрозил РФ "разрушительными последствиями" в случае применения ядерного оружия
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Беларусью учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.
Рютте попросили прокомментировать ситуацию с совместными российско-белорусскими учениями по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели, передает eurointegration.com.ua
"Они знают, что если это произойдет (использование ядерного потенциала против Украины) – последствия будут разрушительными", – сказал он.
Также он подчеркнул, что НАТО следит за этими учениями.