Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США.

Кандидаты-республиканцы во время предвыборных встреч и выступлений призывают администрацию Трампа приостановить экспорт дизельного топлива.

Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на топливо, сообщает WSJ.

Так, кандидат в члены Палаты представителей Конгресса Эшли Хинсон из Айовы заявила, что жители штата «не должны расплачиваться за войну с Ираном» ни на заправке, ни в магазине. Она также призвала к тому, чтобы война была «успешно и немедленно завершена».

Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти, достигнув в среднем $6,51. Отмечается, что особенно сильно это бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось, и недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии.

Вместе с тем голосования по мерам снижения цен до выборов в Конгрессе не планировалось, и администрация Трампа пока инициативу не поддержала.