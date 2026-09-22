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Point.md logoPoint
22 Сентября 2026, 12:32
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Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США

Кандидаты-республиканцы во время предвыборных встреч и выступлений призывают администрацию Трампа приостановить экспорт дизельного топлива.

Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США.
Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США.

Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на топливо, сообщает WSJ.

Так, кандидат в члены Палаты представителей Конгресса Эшли Хинсон из Айовы заявила, что жители штата «не должны расплачиваться за войну с Ираном» ни на заправке, ни в магазине. Она также призвала к тому, чтобы война была «успешно и немедленно завершена».

Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти, достигнув в среднем $6,51. Отмечается, что особенно сильно это бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось, и недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии.

Вместе с тем голосования по мерам снижения цен до выборов в Конгрессе не планировалось, и администрация Трампа пока инициативу не поддержала.

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