Мировой дефицит дизельного топлива будет продолжаться до 2027 года.

Мировая нехватка дизельного горючего, вызванная войнами в Иране и Украине, вряд ли ослабнет раньше 2027 года.

Запасы горючего в мире упали до исторического минимума, а цены подскочили к рекордным отметкам, что давит на аграриев, промышленность и перевозчиков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Боевые действия заблокировали поставку миллионов баррелей нефтепродуктов в сутки с Ближнего Востока и России. В США розничные цены на дизель в этом месяце впервые превысили отметку в 6 долларов за галлон.

О длительном кризисе свидетельствует и поведение трейдеров и переработчиков в Северной Америке, ведь они массово отказываются продлевать договоры аренды нефтехранилищ, поскольку за неимением ресурса нечего заливать в резервуары.

По данным брокера The Tank Tiger, доступные для аренды свободные емкости в регионе достигли четырехлетнего максимума в 13 млн баррелей.

Истощение запасов в США и мире

По оценке Управления энергетической информации США, американские запасы дизеля снизились до 107,9 млн баррелей – это самый низкий показатель для этого времени года с начала наблюдений в 1982 году.

По прогнозам аналитиков, уровень запасов опустится ниже 100 млн баррелей и будет держаться ниже пятилетнего минимума до конца 2026 года и большую часть 2027-го.

Подобная ситуация сложилась и в других ключевых регионах мира:

в главном европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен запасы дизеля в июле оказались на 16% ниже среднего показателя последних пяти лет;

в Сингапуре запасы дистиллятов составляют около 8,2 млн баррелей, что заметно меньше прошлогодних 9,6 млн;

Москва планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца октября, что еще больше сокращает поступление горючего на мировой рынок;

определенное облегчение дает наращивающий экспорт Китай, а также высокая прибыльность переработки нефти, которая поощряет заводы выпускать больше топлива.

В то же время эксперты предупреждают, что любая дальнейшая эскалация боевых действий на Ближнем Востоке или Украине, как и авария на любом крупном НПЗ, мгновенно спровоцируют новый скачок цен на топливо.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой дефицит дизельного горючего будет продолжаться всю зиму. Мировое предложение горючего будет оставаться крайне ограниченным по меньшей мере до конца холодного сезона из-за нехватки свободных нефтеперерабатывающих мощностей, запрета экспорта из России и приближения пикового зимнего спроса.