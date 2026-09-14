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14 Сентября 2026, 12:02
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Дизель подорожает на 51 бан и будет стоить почти 35 леев за литр

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 15 сентября.

Дизель подорожает на 51 бан и будет стоить почти 35 леев за литр.
Дизель подорожает на 51 бан и будет стоить почти 35 леев за литр.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 33 лея 26 банов (на 22 бана дороже) за литр, а дизтоплива - 34,97 лея (на 51 бан дороже) за литр. 

28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе.

Власти временно изменят формулу расчета цены на дизельное топливо, увеличат торговую наценку на 37 банов за литр, а также введут меры по упрощению импорта и ограничению экспорта.

Дизель подорожает на 51 бан и будет стоить почти 35 леев за литр

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