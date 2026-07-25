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bild.de logobild
25 Июля 2026, 21:45
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Рэпера Пи Дидди перевели в одиночную камеру из-за драки в тюрьме

Инцидент произошел в федеральной тюрьме в Форт-Диксе в штате Нью-Джерси, где музыкант отбывает наказание по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию.

Рэпера Пи Дидди перевели в одиночную камеру из-за драки в тюрьме.
Рэпера Пи Дидди перевели в одиночную камеру из-за драки в тюрьме.

По данным TMZ, конфликт произошел из-за того, что один из заключенных оскорбил Дидди. Вместо того, чтобы проигнорировать сказанное, рэпер дал отпор. Словесная перепалка переросла в настоящую потасовку, передает bild.de

Тюремный персонал, по-видимому, быстро вмешался и разнял заключенных. Сообщается, что сразу после этого Дидди поместили в одиночную камеру. На данный момент неизвестно, остается ли он там. Теперь рэперу могут грозить дополнительные дисциплинарные взыскания, но пока неясно, повлияет ли этот инцидент на срок его заключения.

Дидди находится в федеральной тюрьме Форт-Дикс с октября 2025 года, отбывая 50-месячный срок. По прибытии рэпер был помещен не в общий блок, а в специальное отделение для заключенных, участвующих в программе лечения от наркозависимости.

Приговор Дидди был вынесен по итогам одного из самых громких судебных процессов над знаменитостями за последние годы. Присяжные на Манхэттене признали его виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией. В центре судебного разбирательства оказались так называемые Freak Offs или Hotel Nights — многодневные секс-вечеринки с употреблением наркотиков.

Источник
bild.de logobild
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