Рэпера Пи Дидди перевели в одиночную камеру из-за драки в тюрьме.

Инцидент произошел в федеральной тюрьме в Форт-Диксе в штате Нью-Джерси, где музыкант отбывает наказание по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию.

По данным TMZ, конфликт произошел из-за того, что один из заключенных оскорбил Дидди. Вместо того, чтобы проигнорировать сказанное, рэпер дал отпор. Словесная перепалка переросла в настоящую потасовку, передает bild.de

Тюремный персонал, по-видимому, быстро вмешался и разнял заключенных. Сообщается, что сразу после этого Дидди поместили в одиночную камеру. На данный момент неизвестно, остается ли он там. Теперь рэперу могут грозить дополнительные дисциплинарные взыскания, но пока неясно, повлияет ли этот инцидент на срок его заключения.

Дидди находится в федеральной тюрьме Форт-Дикс с октября 2025 года, отбывая 50-месячный срок. По прибытии рэпер был помещен не в общий блок, а в специальное отделение для заключенных, участвующих в программе лечения от наркозависимости.

Приговор Дидди был вынесен по итогам одного из самых громких судебных процессов над знаменитостями за последние годы. Присяжные на Манхэттене признали его виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией. В центре судебного разбирательства оказались так называемые Freak Offs или Hotel Nights — многодневные секс-вечеринки с употреблением наркотиков.