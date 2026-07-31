Дональд Туск: Ближайшие 100 дней могут определить исход войны России против Украины.

Премьер-министр Польши считает, что многое зависит от Дональда Трампа, Илона Маска и от действий Польши.

Польша продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, находясь 30 июля на месте падения российской ракеты в Люблинском воеводстве, куда она залетела в ночь с 29 на 30 июля, во время очередной атаки РФ на Украину, пишет polskieradio.pl

В связи с этим Дональд Туск подчеркнул, что безопасность Польши «напрямую зависит от эффективности действий украинских вооруженных сил».

«Украина действительно уничтожает российские объекты, потому что находится в состоянии войны с Россией. И в наших интересах — поддерживать ее в этом, одновременно помня о наших собственных потребностях и действуя таким образом, чтобы повышать безопасность Польши. После этого инцидента я буду рассматривать возможность как можно скорее предоставить Украине дополнительную помощь, в том числе дополнительные комплексы Patriot, если в этом возникнет необходимость. Наша цель — сделать так, чтобы Украина не проиграла эту войну», - отметил он.

Туск добавил: «После моего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским (состоялся 29 июля в Люблине. — Ред.) ситуация стала довольно очевидной: ближайшие 100 дней могут определить исход этой войны, и сейчас это примерно 50 на 50. Многое зависит от механизмов, находящихся в руках президента США. Большое значение имеют, например, решения Илона Маска, если речь идет о Starlink и других системах. Поэтому это происходит не только в политической сфере, но и в некотором смысле выходит за ее рамки. Однако большое значение также имеет то, что будет делать Польша».