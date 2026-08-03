В Польше 17-летний молдаванин без прав въехал на BMW в террасу ресторана.

17-летний гражданин Республики Молдова устроил серьезное ДТП в центре польского города Слупск, сев за руль автомобиля BMW без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером 31 июля. По данным местной прессы, автомобиль, которым управлял подросток, сначала врезался в припаркованные машины, повредив шесть автомобилей, а затем выехал на террасу ресторана, где находились люди.

Очевидцы смогли остановить автомобиль и удерживали юношу до прибытия полиции. Одна из женщин рассказала журналистам, что машина проехала совсем рядом с ней, а бампер автомобиля задел ей руку.

Проверка показала, что содержание алкоголя в организме подростка составляло почти 2 промилле. Полицейские также установили, что у него не было водительских прав.

В настоящее время польские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о юридических последствиях для несовершеннолетнего.