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3 Августа 2026, 16:39
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В Польше 17-летний молдаванин без прав въехал на BMW в террасу ресторана

17-летний гражданин Республики Молдова устроил серьезное ДТП в центре польского города Слупск, сев за руль автомобиля BMW без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В Польше 17-летний молдаванин без прав въехал на BMW в террасу ресторана.
В Польше 17-летний молдаванин без прав въехал на BMW в террасу ресторана.

Инцидент произошел вечером 31 июля. По данным местной прессы, автомобиль, которым управлял подросток, сначала врезался в припаркованные машины, повредив шесть автомобилей, а затем выехал на террасу ресторана, где находились люди.

Очевидцы смогли остановить автомобиль и удерживали юношу до прибытия полиции. Одна из женщин рассказала журналистам, что машина проехала совсем рядом с ней, а бампер автомобиля задел ей руку.

Проверка показала, что содержание алкоголя в организме подростка составляло почти 2 промилле. Полицейские также установили, что у него не было водительских прав.

В настоящее время польские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о юридических последствиях для несовершеннолетнего.

В Польше 17-летний молдаванин без прав въехал на BMW в террасу ресторана

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