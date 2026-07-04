Путин поручил продолжить массированные удары по Украине.

Президент России Владимир Путин провел совещание с российскими военными на одном из пунктов управления объединенной группировки войск РФ.

О визите сообщил Кремль. Трансляцию встречи показали федеральные каналы и государственные информационные агентства, передает meduza.io

В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о ситуации на фронте. Среди прочего он заявил, что российские войска полностью захватили город Константиновку в Донецкой области Украины (или, как считают власти РФ, в самопровозглашенной "ДНР").

Путин заявил о полном захвате территории самопровозглашенной Луганской народной республики и существенном продвижении на территории "ДНР". Он отметил, что взятие Константиновки — первый, но важный этап во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

Бои за Константиновку идут с октября 2025 года. В последние недели российские штурмовики были замечены во всех районах города, однако в его черте оставались и позиции ВСУ. В Луганской области ВСУ, вероятно, продолжают контролировать село Грекова. Свидетельств захвата этого села ВС РФ до сих пор опубликовано не было.

Кроме того, в ходе совещания Путин пригрозил Украине «расширением зоны безопасности» в приграничных областях.

«Чем больше ударов противник будет пытаться наносить по гражданским объектам в России, тем большую зону безопасности придется создавать на сопредельной территории», — заявил российский президент.

Он также призвал военных продолжить наносить массированные удары по Украине и поручил проанализировать, какие западные страны выступают «подстрекателями продолжения боевых действий».

«Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», — добавил президент РФ.

Украина заявления Путина и российских военных не комментировала, а также не сообщала о сдаче Константиновки.

Российские власти и военные ранее неоднократно заявляли о захвате тех или иных населенных пунктов Украины, но эти утверждения не всегда подтверждаются объективными данным. Например, российские военные уже объявляли о завершении «освобождения» Луганской области в апреле 2026-го.