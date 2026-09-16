Повышения зарплат недостаточно: цены на жилье в Испании растут быстрее доходов.

Анализ показывает серьёзные различия между регионами: если зарплаты в стране различаются примерно на 10 000 евро в год, то цена жилья площадью 90 квадратных метров может отличаться почти на 383 000 евро.

Главное препятствие — это сумма, которую нужно накопить прежде чем оформлять ипотеку. Чтобы купить жильё площадью 90 квадратных метров, покупатель должен внести примерно 30 % стоимости, включая первоначальный взнос и сопутствующие расходы. На Балеарских островах это около 144 000 евро, против 29 000 в Эстремадуре и 30 000 в Кастилии-Ла-Манче, передает euronews.com

Именно цены во многом объясняют эту разницу. Квартира площадью 90 квадратных метров стоит около 480 000 евро на Балеарах и 431 000 евро в Мадриде. В Эстремадуре, напротив, это примерно 97 000 евро, а в Кастилии-Ла-Манче — около 100 000. Поэтому более высокая зарплата не всегда окупаетстоимость жилья.

Решающую роль играет и способность копить. Если семья направляет 35 % своих доходов на накопления для первоначального взноса, то в девяти автономных сообществах она сможет собрать необходимую сумму менее чем за пять лет. Это Галисия, Наварра, Арагон, Ла-Риоха, Мурсия, Астурия, Кастилия и Леон, Эстремадура и Кастилия-Ла-Манча.

На другом полюсе находятся Балеарские острова, Мадрид и Канарские острова. В этих регионах пяти лет накоплений недостаточно, чтобы выйти на стоимость жилья площадью 90 квадратных метров. Для человека, который покупает квартиру в одиночку, усилие ещё значительнее: ему пришлось бы копить 14,2 года на Балеарах, 10,7 года в Мадриде и 10,1 года на Канарских островах.

По словам директора по коммуникации iAhorro Лауры Мартинес, чьи высказывания приводятся в пресс-релизе, главная трудность связана не столько с выплатой ипотеки, сколько с тем, чтобы собрать стартовый капитал: «Самое тяжёлое — накопить нужную сумму».

Молодые люди и одинокие покупатели, согласно анализу, чаще всего сталкиваются с наибольшими трудностями при преодолении этого первого барьера.