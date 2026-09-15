Италия продолжила пограничные проверки путешественников из Испании.

По данным Министерства внутренних дел, Италия решила продлить эту приостановку ещё на 15 дней, передает eurointegration.com.ua

Это решение было принято в связи с тем, что "сохраняются значительные риски для внутренней безопасности", а также из-за того, что "существует потенциальная угроза, связанная с возможным проникновением террористов".

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В последний раз Италия продлила действие пограничного контроля с Испанией 31 августа.