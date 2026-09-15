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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Сентября 2026, 18:32
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Италия продолжила пограничные проверки путешественников из Испании

МВД Италии сообщило о продлении приостановки действия Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией, которое было введено в ответ на миграционный кризис в автономном испанском городе Сеута.

Италия продолжила пограничные проверки путешественников из Испании.
Италия продолжила пограничные проверки путешественников из Испании.

По данным Министерства внутренних дел, Италия решила продлить эту приостановку ещё на 15 дней, передает eurointegration.com.ua

Это решение было принято в связи с тем, что "сохраняются значительные риски для внутренней безопасности", а также из-за того, что "существует потенциальная угроза, связанная с возможным проникновением террористов".

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В последний раз Италия продлила действие пограничного контроля с Испанией 31 августа.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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