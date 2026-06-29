theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 10:50
2 266
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Польша требует от Германии ежегодных компенсаций каждому пострадавшему от нацистов

Польша не отказалась от планов требовать компенсаций от современной Германии за преступления Третьего рейха и сейчас требует ежегодных компенсаций для каждого из пострадавших от нацистских преследований.

Польша требует от Германии ежегодных компенсаций каждому пострадавшему от нацистов.
Польша требует от Германии ежегодных компенсаций каждому пострадавшему от нацистов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Spigel, сначала информацию опубликовало Süddeutsche Zeitung.

Требования нынешнего правительства Польши по компенсациям от Берлина стали "сдержаннее", чем при предыдущем правительстве, однако Варшава продолжает настаивать на необходимости выплаты компенсаций пострадавшим от преследований во время нацистской оккупации.

Польша якобы просит по 10 тысяч злотых (примерно 2 333 евро) ежегодно на каждого пострадавшего. Перспективы согласования таких компенсаций остаются неопределенными. От министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля в июне звучали сигналы, что в целом он поддерживает идею о необходимости компенсаций.

В Польше остается около 50 тысяч до сих пор живых людей, которые застали оккупацию и пострадали от преследований. Учитывая их почтенный возраст, их численность с каждым годом уменьшается. По расчетам Süddeutsche Zeitung, в случае удовлетворения просьбы Польши о выплатах в указанных размерах это стоило бы Германии 100 млн евро в первый год и около 300 млн евро за все время программы.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Со сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы до сих пор живые пострадавшие застали этот жест справедливости.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте