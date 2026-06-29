Польша требует от Германии ежегодных компенсаций каждому пострадавшему от нацистов.

Польша не отказалась от планов требовать компенсаций от современной Германии за преступления Третьего рейха и сейчас требует ежегодных компенсаций для каждого из пострадавших от нацистских преследований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Spigel, сначала информацию опубликовало Süddeutsche Zeitung.

Требования нынешнего правительства Польши по компенсациям от Берлина стали "сдержаннее", чем при предыдущем правительстве, однако Варшава продолжает настаивать на необходимости выплаты компенсаций пострадавшим от преследований во время нацистской оккупации.

Польша якобы просит по 10 тысяч злотых (примерно 2 333 евро) ежегодно на каждого пострадавшего. Перспективы согласования таких компенсаций остаются неопределенными. От министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля в июне звучали сигналы, что в целом он поддерживает идею о необходимости компенсаций.

В Польше остается около 50 тысяч до сих пор живых людей, которые застали оккупацию и пострадали от преследований. Учитывая их почтенный возраст, их численность с каждым годом уменьшается. По расчетам Süddeutsche Zeitung, в случае удовлетворения просьбы Польши о выплатах в указанных размерах это стоило бы Германии 100 млн евро в первый год и около 300 млн евро за все время программы.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Со сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы до сих пор живые пострадавшие застали этот жест справедливости.