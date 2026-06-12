Польша официально приняла на вооружение свои первые истребители F-35.

F-35 уже совершили первый полет над Польшей, передает unian.net

Отмечается, что пролет был частью церемонии принятия самолета в ряды Вооруженных сил Польши. Примерный план полета с авиабазы Ласку над Гданьском, Варшавой и Краковом был опубликован в социальных сетях Министерства национальной обороны.

В церемонии на авиабазе Ласку приняли участие президент Кароль Навроцкий, спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска и вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Торжества также посетил заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно. Приглашение также получил бывший министр обороны Мариуш Блащак, который подписал контракт на самолеты в 2020 году.