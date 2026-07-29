theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
29 Июля 2026, 11:06
964
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Польша не будет признавать заключенные за рубежом однополые браки

Конституционный суд Польши признал неконституционным постановление, которое позволяло официально транскрибировать, то есть признавать в стране однополые браки, заключенные за рубежом.

Польша не будет признавать заключенные за рубежом однополые браки.
Польша не будет признавать заключенные за рубежом однополые браки.

Суд постановил, что признанию подлежат только браки, соответствующие закрепленному в Конституции определению брака как союза женщины и мужчины, пишет theins.ru

Решение было принято единогласно коллегией из трех судей под председательством главы Конституционного суда Богдана Свенчковского. Иск против постановления подала группа депутатов партии «Право и справедливость» (PiS), которых представлял Марцин Вархол. Обосновывая решение, судья Конституционного суда Станислав Петрович заявил, что транскрипция иностранного свидетельства о браке может касаться только такого брака, который соответствует конституционному принципу гетеросексуального брака. 

Решение суда раскритиковал вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Он назвал Конституционный суд «нелегальным» и заявил, что тот «хочет отнять право на счастье у сотен, а в будущем — у тысяч людей».

Решение суда раскритиковал вице-премьер Кшиштоф Гавковский.

«Нелегальный суд господина Свенчковского хочет отнять право на счастье у сотен, а в будущем, возможно, и тысяч людей, которые надеялись, что право в Польше останется правом и никакое политическое влияние не будет иметь значения», — заявил он на пресс-конференции в Сейме.

По мнению Гавковского, этим решением Конституционный суд показал, что «выполняет политические указания, поступающие с улицы Новогродской (где находится штаб-квартира партии "Право и справедливость"), а возможно, теперь уже и от партии "Конфедерация"». Он подчеркнул, что решение суда ставит под сомнение действие постановления, которое «давало многим людям ощущение и надежду на то, что к ним будут относиться с достоинством». По словам министра, право на достоинство и право на счастье гарантированы каждому человеку Конституцией и не могут быть отменены решением «какого-либо нелегального суда».

«Сегодня господин Свенчковский выбрасывает эту надежду на достоинство в мусорную корзину. Но никто не будет уважать решения нелегального Конституционного суда. Работа над постановлением, касающимся поддержки транскрипции, будет продолжена, и мы на этом не остановимся. (...) Я публично обвиняю господина Свенчковского в нарушении Конституции. Он нарушает статью 30 Конституции — статью, посвященную человеческому достоинству».

Гавковский сообщил, что на сегодняшний день в Польше уже были транскрибированы 184 свидетельства об однополых браках, заключенных за границей. 

«Конституционный суд хочет выбросить в мусорную корзину все эти свидетельства о браке, а значит — счастье более чем 360 человек. Эти 368 человек, стоящие за этими актами транскрипции, должны были быть приняты государством с уважением к их достоинству, и польское государство именно так к ним и отнесется. Ничто не станет незаконным, и ничто из того, что говорит нелегальный Конституционный суд, уважаться не будет».

Министр заверил, что Министерство цифровизации и другие государственные учреждения продолжат работу, чтобы к августу 2026 года были реализованы все необходимые процедуры регистрации и выдачи документов, подтверждающих транскрипцию браков. Он также поблагодарил сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния — как в небольших муниципалитетах, так и в крупных городах — за готовность защищать человеческое достоинство.

Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте