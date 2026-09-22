theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 11:14
292
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Польша намерена разместить 15 000 военнослужащих США на своей территории

Замминистра обороны Польши Станислав Вжентек заявил, что страна планирует разместить в общей сложности 15 000 американских военнослужащих на своей территории – с учётом контингента на будущей военной базе и ротационных сил.

Польша намерена разместить 15 000 военнослужащих США на своей территории
Польша намерена разместить 15 000 военнослужащих США на своей территории

Об этом чиновник заявил в интервью RMF24, передает eurointegration.com.ua

Вжентек рассказал, что целевое развертывание будет состоять из 4 000–5 000 военнослужащих США, размещенных на постоянной базе, и 10 000–11 000 ротационного персонала.

"В конечном итоге речь идет о 15 000 солдат. 15 000 американских военнослужащих в Польше символизируют силу, обороноспособность нашей страны и сотрудничество союзников", – заявил заместитель министра.

По его словам, развертывание американского контингента будет происходить поэтапно. Хотя Вжентек исключил возможность достижения полной численности бригады к 2030 году из-за значительных требований к инфраструктуре, он отметил, что изменение международных угроз может ускорить реализацию проекта и завершить её значительно раньше, чем в 2039 году.

Чиновник сообщил, что правительство примет специальное законодательство и выделит целевое финансирование для управления проектом. Расходы на подготовку инфраструктуры оцениваются в более чем 15 млрд злотых (3,44 млрд евро).

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте