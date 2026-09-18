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18 Сентября 2026, 09:11
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США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих

Пентагон рассматривает вывод из Европы 25 тыс. американских военнослужащих, а также соответствующего объема военной техники. Присутствие США в регионе в случае исполнения такого решения может сократиться на треть.

США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих.
США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, предлагаемое сокращение численности войск может быть еще больше и достичь 40 тыс. военнослужащих. Окончательное решение еще не принято.

Рассматриваемые варианты являются частью официального плана Пентагона по военному присутствию США в Европе. Генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование США и являющийся верховным главнокомандующим силами НАТО, представит предварительный анализ министру обороны Питу Хегсету 18 сентября. Окончательную рекомендацию министр получит 6 ноября, затем какое-либо предложение будет представлено президенту Дональду Трампу.

Во время предварительной оценки будут рассмотрены несколько вариантов действий, касающихся авиации, военно-морских сил и сухопутных войск, а также возможное передислоцирование части американских сил на восточный фланг НАТО. В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 тыс. американских военнослужащих. От сокращения войск наиболее пострадают Германия, Италия и Испания, где размещены одни из крупнейших американских контингентов в Европе.

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