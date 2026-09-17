Трамп: США готовятся разместить базу американской армии в Польше.

США готовятся разместить базу американской армии в Польше. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

"Отличная новость! Благодаря решительному руководству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в деле размещения базы армии США в Польше", - написал он, передает unian.net

Трамп отметил, что место расположения базы, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.

"Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - добавил президент США.