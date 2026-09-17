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unian.net logounian
17 Сентября 2026, 21:29
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Трамп: США готовятся разместить базу американской армии в Польше

США готовятся разместить базу американской армии в Польше. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

Трамп: США готовятся разместить базу американской армии в Польше.
Трамп: США готовятся разместить базу американской армии в Польше.

"Отличная новость! Благодаря решительному руководству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в деле размещения базы армии США в Польше", - написал он, передает unian.net

Трамп отметил, что место расположения базы, вероятнее всего, будет объявлено в ближайшее время.

"Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - добавил президент США.

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Источник
unian.net logounian
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