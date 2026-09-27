Польша и Литва готовят план по эвакуации жителей стран Балтии.

Польша и Литва готовят международный план эвакуации населения на случай крупного кризиса или военной угрозы, который при необходимости позволит через польскую границу вывезти часть жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

О работе над планом сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас, передает euronews.com

По его словам, представители двух стран сейчас анализируют действующие процедуры, логистику и инфраструктурные возможности.

Подробный план будет подготовлен после заключения соответствующего соглашения между Польшей и Литвой.

Подготовка ведётся в рамках начавшихся 25 сентября в Литве учений «Купол Витиса 2026», цель которых — проверить готовность страны к переходу на мобилизационный режим и работу в условиях кризисного или военного положения.

Учения продлятся до 3 октября. Один из практических элементов - проверка процедур эвакуации населения.

В ней принимают участие около 3 тысяч чиновников, сотрудников силовых структур, представителей самоуправлений, частных компаний и неправительственных организаций, а также около тысячи волонтёров.

В Литву прибыла и делегация представителей различных польских ведомств.

Во время учений проверяются, в частности, системы оповещения жителей, организация пунктов сбора и регистрации, транспортировка и перемещение эвакуированных по разным регионам. Польша участвует в мероприятиях, связанных с подготовкой трансграничной эвакуации.

Литовские власти подчёркивают: речь идёт о подготовке процедур на случай кризисных ситуаций, а сами учения носят обучающий характер. Они не означают, что власти ожидают непосредственной угрозы.

Особое место в планировании занимает Сувалкский коридор — участок территории, соединяющий Польшу и Литву, страны Балтии с остальной частью НАТО и Европейского союза.

Именно через него проходят важнейшие сухопутные связи между Литвой и Польшей. В случае серьёзного кризиса инфраструктура этого региона будет иметь ключевое значение как для передвижения войск и доставки снабжения, так и для эвакуации гражданского населения.

«Сувалкский коридор имеет огромное значение как в военном, так и в логистическом отношении», — подчеркнул Виткаускас. По его словам, участие Польши в учениях особенно важно.

Польша также готовится к возможному приёму людей, эвакуированных и из других стран Балтии.

В сентябре представители Литвы и Латвии совершили в Польшу ознакомительный визит, посвящённый, в частности, вопросам массовой эвакуации, защите населения и организации приёма и размещения эвакуированных.

В переговорах участвовали представители польских служб и ведомств, отвечающих за безопасность и гражданскую защиту.

Литва ещё раньше подготовила собственный план эвакуации жителей на случай военной угрозы или крупного кризиса. Одна из основных эвакуационных трасс из Вильнюса направлена в сторону польской границы.

Власти Подляского воеводства готовят регион к работе в качестве транзитного коридора для эвакуации жителей стран Балтии. В случае серьёзной угрозы он позволит пересекать границу людям, эвакуированным не только из Литвы, но и из Латвии и Эстонии.