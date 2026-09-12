Песков: Литва может стать мишенью для ядерного оружия России.

Если Литва разместит у себя ядерное оружие, на эту страну будет нацелено российское ЯО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал планы Вильнюса "серьезным витком эскалации".

Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу" российского ТВ, передает dw.com

"Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток - то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", - цитирует слова Пескова агентство "Интерфакс".

Планы Вильнюса по поводу потенциального размещения ЯО пресс-секретарь российского президента назвал "очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности".

Парламент Литвы рассмотрит закон о размещении ядерного оружия

7 июля Сейм Литвы согласился рассмотреть законопроект, предлагающий исключить из конституции страны запрет на размещение в стране ядерного оружия. Для внесения поправок в основной закон предложение должны дважды одобрить не менее 94 из 141 депутатов, с интервалом не менее чем в три месяца. Рассмотрение законопроекта по существу запланировано на осеннюю парламентскую сессию.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны присоединиться к системе ядерного сдерживания НАТО на фоне войны России против Украины. Глава государства уточнил, что у Литвы пока нет непосредственных планов размещения ЯО на своей территории в мирное время.

В начале июня газета Financial Times сообщала, что Вильнюс начал переговоры с Вашингтоном о размещении американского ядерного оружия на территории Литвы. Переговоры проходят на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе. По данным FT, в целях военного сдерживания России Белый дом рассматривает размещение американских ядерных боеголовок в европейских странах-членах Североатлантического альянса.