В Литве байкеры принесли свиную голову к мечети во время молитвы.

Около 100 байкеров собрались у мечети в Каунасе во время пятничной молитвы, громко ревели моторами и включали музыку. Позже к мечети принесли свиную голову, вызвав возмущение мусульманской общины.

Правоохранители в связи с провокацией возбудили административное дело, сообщает jauns.lv

Очевидцы сообщили, что собрание завершилось без серьезных столкновений. Возле мечети находилось несколько полицейских экипажей.

Мусульманский активист Кадим Мазин назвал произошедшее "очень постыдной и отвратительной агрессией" против мусульманской общины Каунаса, обвинив участников акции в ксенофобии и расизме. Свиное мясо и продукты из него запрещены мусульманам в соответствии с религиозными предписаниями ислама. Поэтому появление свиной головы возле мечети во время молитвы может восприниматься как особенно оскорбительная и провокационная акция.



