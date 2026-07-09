Подрыв "СП": В Киеве хотят создать следственную группу с ФРГ.

В рамках досудебного расследования подрыва газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 в соответствующие органы Германии будет направлен запрос о создании совместной следственной группы с целью оперативного обмена информацией.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Telegram офиса Генерального прокурора Украины, передает dw.com

Генпрокуратура проанализировала информацию по делу и внесла ее в Единый реестр досудебных расследований. Киев проводит следственные и иные процессуальные действия, в частности допросы свидетелей и сбор необходимой информации.

На данный момент не установлено никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности к совершению противоправных действий Украины, ее уполномоченных органов или должностных лиц, а также о выдаче ими от имени Киева каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний относительно подрыва, подчеркивают в офисе Генпрокурора.

В то же время расследование обстоятельств еще не завершено, добавили там.