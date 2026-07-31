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reuters
31 Июля 2026, 08:46
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Почти 10 тысяч смертей в Германии связали с экстремальной жарой

В Германии в 2026 году 9,8 тыс. человек погибли из-за высоких температур, сообщил Институт Роберта Коха (RKI). Большая часть погибших была в возрасте 75 лет и старше.

Почти 10 тысяч смертей в Германии связали с экстремальной жарой.
Почти 10 тысяч смертей в Германии связали с экстремальной жарой.

Как отмечает институт, показатель смертности в стране существенно растет в те недели, когда средняя температура воздуха превышает 20°C. В июне в Германии уже зафиксировали рекордную жару с показателями выше 40°C. В RKI ожидают, что будущие дни аномальной жары приведут к росту числа жертв, пишет reuters.com

Этим летом Европа столкнулась с аномально высокими температурами. Среди стран, которых затронула аномальная погода, — Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия. С конца июня в Европе от осложнений, связанных с жарой, погибли более 1,3 тыс. человек.

Источник
reuters
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