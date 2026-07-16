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16 Июля 2026, 13:27
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Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч

На аукционе Sotheby’s небольшой флаг СССР, побывавший на Луне, продали за $80 тысяч. Его брал с собой космонавт Базз Олдрин во время полета «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года, указывается на сайте аукциона.

Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч.
Побывавший на Луне флаг СССР продали на Sotheby’s за $80 тысяч.

Флаг размером около 10 на 15 см эксперты изначально оценили в $7–10 тысяч. В углу Олдрин поставил свою подпись и написал: «Летал на Луну на “Аполлоне-11”». К лоту также прилагалось письмо астронавта, подтверждающее происхождение лота, пишет sothebys.com

В письме Базз Олдрин отметил, что лично решил включить советский флаг в свой инвентарь. «Ношение этого флага было жестом доброй воли, а также демонстрацией того, что “Аполлон-11” — это общечеловеческое достижение, выходящее за рамки национальных границ», — подчеркнул американский астронавт.

Источник
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