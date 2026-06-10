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dw.com logodw
10 Июня 2026, 09:10
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Пять стран ЕС предлагают ограничить в правах будущих членов блока

Документ составили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург.

Пять стран ЕС предлагают ограничить в правах будущих членов блока.
Пять стран ЕС предлагают ограничить в правах будущих членов блока.

Пять стран Европейского союза предлагают предусмотреть возможность временного ограничения некоторых прав для новых членов блока. Как сообщает Reuters, в совместном документе, который составили Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, говорится, что это делается с целью создания дополнительных гарантий верховенства права, передает unian.net

Среди европейских правительств сейчас продолжаются дискуссии о том, следует ли изменить правила для новых членов. И некоторые столицы  настаивают на том, чтобы ЕС разработал более строгие гарантии, отчасти из-за прошлых проблем блока с Венгрией при  предыдущем премьер-министре Викторе Орбане.

В документе изложены возможные варианты, которые могут быть включены в будущие договоры о вступлении, включая новый механизм мониторинга и условие, которое позволит принимать меры в случае серьезного отката в таких областях, как демократия и свобода СМИ.

"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие", – написали пять стран.

В частности, это касается вопросов расширения ЕС, внешней политики и бюджетных решений, в которых сейчас требуется согласие всех стран-членов.

Источник
dw.com logodw
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