Аэропорты ЕС просят смягчить проверки на границе шенгенской зоны.

Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой разрешить временно приостанавливать систему цифрового контроля по биометрии в аэропортах.

Просьба связана с многочасовыми очередями на паспортный контроль, образовавшимися после нововведения, пишет Financial Times.

Речь идет о Schengen Entry/Exit System (EES) — автоматической системе паспортного контроля при въезде / выезде иностранных граждан в/из шенгенской зоны. Она реализована через специальные терминалы, с помощью которых пассажиры должны сканировать паспорт и отпечатки пальцев. Внедрение системы в европейских аэропортах завершилось в апреле.

Ассоциация, представляющая интересы аэропортов и перевозчиков, указывает, что новая система уже привела к тому, что очереди на посадку иногда растягиваются до пяти часов, а некоторые самолеты улетают заполненными наполовину. В связи с этим ACI просит разрешить аэропортам приостанавливать цифровую регистрацию каждый раз, когда количество пассажиров превышает оперативную пропускную способность пунктов пограничного контроля.

Авторы обращения указывают, что в июле и августе турпоток в страны Европы должен вырасти почти на 40 млн человек и призывают ЕК подумать о том, с чем система воздушного транспорта столкнется в ближайшее время. В письме также подчеркивается, что возможность оперативно отменять работу системы цифрового контроля должна быть предусмотрена до тех пор, пока не наберется достаточно кадров для работы с ней.

Уже в первые дни из-за неработающих терминалов многочасовые очереди образовывались в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании. В апреле представители ЕК и ACI обсудили проблемы в работе EES. Тогда в Еврокомиссии признали ряд технических проблем и добавили, что они уже решаются.