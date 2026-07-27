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profit
27 Июля 2026, 22:06
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Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет остановлен из-за рекордно низкого уровня Дуная

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет планово остановлен и отключен от Национальной энергетической системы Румынии утром 28 июля 2026 года.

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет остановлен из-за рекордно низкого уровня Дуная.
Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет остановлен из-за рекордно низкого уровня Дуная.

Как сообщила компания Nuclearelectrica, причиной станет беспрецедентно низкий уровень воды в Дунае, вызванный сильной засухой. Решение принято в соответствии с процедурами станции, действующими в условиях экстремальной засухи, передает profit.ro

Остановка производится на основании последних прогнозов, опубликованных Национальным институтом гидрологии и управления водными ресурсами Румынии (INHGA).

В компании пояснили, что при приближении параметров, связанных с низким уровнем Дуная, к допустимым эксплуатационным пределам специалисты станции принимают необходимые меры для сохранения запаса безопасности. В их числе — остановка одного или даже обоих энергоблоков, если ситуация не улучшится. Подчеркивается, что такие меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение ядерной безопасности и надежности оборудования.

В Nuclearelectrica заверили, что продолжают внимательно следить за уровнем воды в Дунае. Нахождение первого энергоблока в безопасном остановленном состоянии не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала или окружающей среды. О возобновлении работы и подключении блока к Национальной энергетической системе компания сообщит дополнительно.

Согласно данным оператора энергосистемы Transelectrica, первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» будет оставаться остановленным как минимум до 4 августа.

Ранее INHGA сообщал, что для смягчения последствий снижения стока Дуная Национальная администрация «Румынские воды» совместно с Hidroelectrica начала контролируемый сброс воды из водохранилищ на реках Олт и Арджеш. Это необходимо для поддержания минимального уровня воды, достаточного для обеспечения работы системы охлаждения АЭС «Чернаводэ».

Подобное решение уже принималось в августе 2003 года, когда из-за экстремально низкого уровня Дуная был остановлен первый энергоблок станции. Тогда вода опустилась до уровня, при котором нормальный забор воды для охлаждения реактора стал невозможен. 

24 августа 2003 года расход Дуная у Базияша снизился примерно до 1 640 кубометров в секунду — одного из самых низких значений за всю историю наблюдений. 

Реактор был вновь запущен 16 сентября 2003 года, после восстановления уровня воды.

Источник
profit
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