theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 15:33
8 450
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На 53 АЗС в Молдове закончился дизель: правительство сообщило об экстренных поставках

По состоянию на 27 июля дизельного топлива не было на 53 из 590 автозаправочных станций Молдовы. Из них 38 принадлежат сети Lukoil, сообщил пресс-секретарь правительства Дмитрий Чорич.

На 53 АЗС в Молдове закончился дизель: правительство сообщило об экстренных поставках.
На 53 АЗС в Молдове закончился дизель: правительство сообщило об экстренных поставках.

За последние сутки в страну вошли две баржи примерно с 6 тысячами тонн топлива. Еще одна партия объемом около 6 тысяч тонн дизеля должна прибыть сегодня. Дополнительные поставки призваны оперативно сократить дефицит на заправках, пишет rupor.md

Причинами перебоев власти называют снижение уровня Дуная и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которые нарушили транспортные цепочки и задержали поставки топлива.

Ситуация остается менее серьезной, чем весной, уточняют в правительстве. На пике кризиса 26 марта запасов дизеля не было на 182 АЗС.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте