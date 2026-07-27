На 53 АЗС в Молдове закончился дизель: правительство сообщило об экстренных поставках.

По состоянию на 27 июля дизельного топлива не было на 53 из 590 автозаправочных станций Молдовы. Из них 38 принадлежат сети Lukoil, сообщил пресс-секретарь правительства Дмитрий Чорич.

За последние сутки в страну вошли две баржи примерно с 6 тысячами тонн топлива. Еще одна партия объемом около 6 тысяч тонн дизеля должна прибыть сегодня. Дополнительные поставки призваны оперативно сократить дефицит на заправках, пишет rupor.md

Причинами перебоев власти называют снижение уровня Дуная и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которые нарушили транспортные цепочки и задержали поставки топлива.

Ситуация остается менее серьезной, чем весной, уточняют в правительстве. На пике кризиса 26 марта запасов дизеля не было на 182 АЗС.