Переправа через Ла-Манш: 157 человек спасены в одной из крупнейших операций с 2018 года.

Во вторник, 4 августа, была проведена масштабная спасательная операция: французские и британские службы оказали помощь 157 людям, пытавшимся пересечь Ла‑Манш на надувной лодке.

По данным властей двух стран, это одна из крупнейших операций подобного рода с момента начала статистических наблюдений в 2018 году, передает euronews.com

Инцидент произошёл в зоне французского поиска и спасения. Двигатель лодки загорелся, после чего судно начало разваливаться. По информации морской префектуры Ла‑Манша и Северного моря, пассажиры были вынуждены прыгать в воду. Префектура Па‑де‑Кале уточнила, что ситуация стала критической буквально за считанные минуты.

Для спасения людей были задействованы два французских спасательных судна, вертолёт ВМС Франции и медицинские бригады. В операции также участвовали британская благотворительная организация RNLI, специализирующаяся на спасении на море, и пограничная служба Border Force.

Жертв удалось избежать. Французские спасатели подняли на борт 103 человека, британские — 54. Все пострадавшие были доставлены в порт Булонь‑сюр‑Мер, где им оказали медицинскую помощь и необходимую поддержку.

По данным французских властей и RNLI, лодка вышла из нормандской деревни Вёль‑ле‑Роз около шести часов утра и с момента отправления находилась под наблюдением спасательных служб.

Опасный переход через Ла‑Манш

Французские морские власти отмечают, что мигранты, совершающие попытку пересечения Ла‑Манша на самодельных судах, часто отказываются от помощи, пока не оказываются в непосредственной опасности. Спасатели не вмешиваются силой, чтобы избежать риска опрокидывания перегруженных лодок.

Количество людей на борту таких судов продолжает расти: если в 2021 году среднее число составляло 26 человек, то с начала текущего года оно увеличилось до 65. В последние недели очевидцы сообщали о появлении лодок большего размера — около 12 метров, тогда как обычно их длина составляет 8–10 метров.

30 июля четыре человека погибли при двух отдельных попытках пересечения Ла‑Манша. По данным AFP, основанным на официальных французских и британских источниках, с начала года в проливе погибли не менее 14 человек. В прошлом году жертвами подобных попыток стали 29 мигрантов.

Резкое снижение числа попыток пересечения Ла‑Манша

Британское правительство демонстрирует «непоколебимую решимость» в борьбе с нелегальными пересечениями пролива, заявил премьер-министр Энди Бёрнэм.

"Мы добиваемся прогресса, но не намерены ослаблять контроль", — подчеркнул он.

Чтобы сдержать поток таких попыток, Лондон и Париж подписали в начале года многомиллионное соглашение. Документ предусматривает усиление полицейских патрулей и наблюдения на северном побережье Франции. В рамках соглашения также внедряются новые технологии для борьбы с так называемыми taxi boats — небольшими моторными надувными лодками, которые используют перевозчики мигрантов вдоль французского побережья.

По словам британского премьера, меры уже дают результат.

"Число пересечений снизилось на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, — отметил Бёрнэм. — Июль, который мы только что завершили, стал месяцем с самым низким числом попыток пересечения за последние шесть лет. Прогресс очевиден, но мы не собираемся останавливаться. Мы продолжим работу без перерыва".

О снижении показателей сообщил и министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"С начала года было зафиксировано 160 успешных пересечений — против 413 за тот же период прошлого года. Число людей, которым удалось добраться до Великобритании, сократилось с 24 тысяч до 10 тысяч. А доля неудачных попыток выросла с 58 % до 65 %", — перечислил он на пресс‑конференции.