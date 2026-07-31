Пентагон запросил $18,2 млрд на восполнение критического дефицита ракет.

Военное министерство США официально запросило дополнительные $18,2 млрд у Конгресса для восполнения запасов ракет-перехватчиков и стратегических вооружений.

Средства должны быть выделены из программы в $67 млрд дополнительного финансирования военных операций, связанных с конфронтацией с Ираном, передает bloomberg.com

Как следует из документов, переданных в Конгресс, министерство намерено закупить новые партии ракет Patriot и Tomahawk и систем THAAD. Эксперты агентства отмечают, что ситуация с этими вооружениями уже давно вызывает особое беспокойство в Вашингтоне. И конгрессмены, и высокопоставленные чиновники военного министерства, и военные аналитики в последнее время неоднократно выступали с предупреждениями о том, что США грозит критический дефицит этих перехватчиков.

По мнению экспертов, в результате быстрого истощения запасов Пентагон столкнулся с тяжелым логистическим и производственным кризисом, усугубляющимся низкими темпами производства на фоне растущего глобального спроса.