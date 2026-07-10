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focus.ua logofocus
10 Июля 2026, 23:59
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Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО

Это уже четвертая партия рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях, или НЛО, которую публикуют, продолжая инициативу администрации Трампа по обеспечению прозрачности.

Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО.
Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО.

Последний транш меньше предыдущих, выпущенных 8 мая, 22 мая и 12 июня, и состоит из 40 файлов, включая 14 документов, 19 видеозаписей и несколько аудиозаписей от таких ведомств, как Пентагон, NASA, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики, передает focus.ua

"Министерство обороны и наши партнеры из других ведомств активно работают над следующей публикацией файлов, касающихся НЛО", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл .

К числу наиболее примечательных документов относятся записи конференции Комиссии по атомной энергии 1949 года в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, где федеральные чиновники собрались для изучения сообщений о загадочных "зеленых огненных шарах", замеченных возле лаборатории в начале холодной войны. Согласно документам, исследователи так и не пришли к единому мнению о причинах этих наблюдений, хотя одна из ведущих теорий предполагала, что это были метеоры, входящие в атмосферу Земли под малым углом.

В недавно рассекреченные материалы также входят наброски необычных предметов, сделанные от руки свидетелями, и следственные отчеты, документирующие наблюдения, которые власти не смогли объяснить из-за ограниченности или неубедительности доказательств.

Также в рассекреченных документах есть военные инфракрасные изображения, демонстрирующие неопознанные тепловые сигнатуры, зафиксированные датчиками оборонного ведомства, а также фотографии, сделанные во время миссии космического шаттла "Колумбия" NASA в 1996 году, на которых изображен неопознанный объект на низкой околоземной орбите. По словам официальных лиц, астронавты сделали серию из трех снимков этого объекта во время миссии STS-80 в период с 19 ноября по 7 декабря 1996 года.

Официальные лица подчеркнули, что эти дела остаются классифицированными как "нераскрытые", поскольку у следователей не было достаточной информации для определения окончательного объяснения, а не потому, что они связаны с внеземной деятельностью.

Источник
focus.ua logofocus
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