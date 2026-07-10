Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО.

Это уже четвертая партия рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях, или НЛО, которую публикуют, продолжая инициативу администрации Трампа по обеспечению прозрачности.

Последний транш меньше предыдущих, выпущенных 8 мая, 22 мая и 12 июня, и состоит из 40 файлов, включая 14 документов, 19 видеозаписей и несколько аудиозаписей от таких ведомств, как Пентагон, NASA, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики, передает focus.ua

"Министерство обороны и наши партнеры из других ведомств активно работают над следующей публикацией файлов, касающихся НЛО", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл .

К числу наиболее примечательных документов относятся записи конференции Комиссии по атомной энергии 1949 года в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, где федеральные чиновники собрались для изучения сообщений о загадочных "зеленых огненных шарах", замеченных возле лаборатории в начале холодной войны. Согласно документам, исследователи так и не пришли к единому мнению о причинах этих наблюдений, хотя одна из ведущих теорий предполагала, что это были метеоры, входящие в атмосферу Земли под малым углом.

В недавно рассекреченные материалы также входят наброски необычных предметов, сделанные от руки свидетелями, и следственные отчеты, документирующие наблюдения, которые власти не смогли объяснить из-за ограниченности или неубедительности доказательств.

Также в рассекреченных документах есть военные инфракрасные изображения, демонстрирующие неопознанные тепловые сигнатуры, зафиксированные датчиками оборонного ведомства, а также фотографии, сделанные во время миссии космического шаттла "Колумбия" NASA в 1996 году, на которых изображен неопознанный объект на низкой околоземной орбите. По словам официальных лиц, астронавты сделали серию из трех снимков этого объекта во время миссии STS-80 в период с 19 ноября по 7 декабря 1996 года.

Официальные лица подчеркнули, что эти дела остаются классифицированными как "нераскрытые", поскольку у следователей не было достаточной информации для определения окончательного объяснения, а не потому, что они связаны с внеземной деятельностью.