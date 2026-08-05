Пентагон ограничил доступ к отчетам об испытаниях оружия за 25 лет.

Пентагон удалил с сайта доклады об испытаниях основных оружейных систем за последние 25 лет.

Это произошло 30 июля без публичных анонсов, сообщает bloomberg.com

Удалить доклады распорядилась глава бюро оружейных испытаний Пентагона Эми Хеннингер, уточняет агентство. Сегодня в американском Минобороны, что это была «превентивная мера, принятая с целью укрепить операционную боевую готовность США». Пентагон опасается, что другие страны с помощью искусственного интеллекта смогут использовать информацию из докладов для выявления «уязвимостей критической инфраструктуры и оборонных возможностей США». Теперь доступ к докладам есть только у сотрудников с карточкой обычного доступа. Их выдают после проверки в Федеральном бюро расследований.

Bloomberg отмечает, что ежегодные доклады об испытаниях оружия были одним из главных источников официальной несекретной информации по этому вопросу. Вторым источником таких данных служат доклады Счетной палаты. До этого Пентагон впервые за 20 лет заблокировал выпуск отчета Счетной палаты по разработке истребителя F-35. В ведомстве заявили, что в документе содержится «контролируемая несекретная информация», поэтому обнародовать его нельзя.