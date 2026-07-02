Парламент Литвы выступил за отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия.

Лидеры почти всех политических партий, представленных в парламенте Литвы, поддержали идею отмены запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Об этом заявил президент Гитанас Науседа на встрече с представителями парламента и правительства, передает lrt.lt

«Точка зрения была практически единогласной. Почти все лидеры парламентских фракций выразили мнение, что статья 137 устарела и должна быть не просто изменена, но удалена»,— цитирует вещатель президента страны. По его словам, разногласия возникли лишь по вопросу того, каким образом это сделать.

Статья 137 литовской конституции утверждает, что на территории страны не может находиться оружие массового поражения. Статья также запрещает размещение в Литве иностранных военных баз. По словам господина Науседы, в настоящее время Литва — единственный член НАТО, на территории которого действует подобный запрет.

В соответствии с законодательством Литвы конституция страны может быть изменена непосредственно парламентом. Для этого за такое решение должны проголосовать две трети парламентариев дважды с как минимум трехмесячным промежутком между голосованиями. Именно так отменить 137-ю статью предлагает и сам президент страны. Тем не менее, по его словам, представители оппозиционной популистской партии «Заря Немана» требуют проведения по этому поводу референдума.

По итогам выборов 2024 года партия провела в Сейм 20 депутатов, став третьей по величине фракцией. Всего в Сейме 141 депутат. Правящая коалиция в настоящее время контролирует 75 мест.