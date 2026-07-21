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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Июля 2026, 23:16
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Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов-заправщиков США

21 июля парламентский комитет по вопросам обороны Болгарии одобрил предложение правительства о разрешении на временное размещение американских самолетов-заправщиков и американского военного персонала на авиабазе "Безмер".

Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов-заправщиков США.
Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов-заправщиков США.

Как отмечается, комитет поддержал проект решения Совета министров, разрешающий разместить на авиабазе на юго-востоке Болгарии до восьми американских самолетов-заправщиков и 250 американских военнослужащих для поддержки операций на Ближнем Востоке, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на cnn.com

США обратились с просьбой о размещении с 24 июля по 1 октября.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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