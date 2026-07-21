Парламент Болгарии разрешил размещение самолетов-заправщиков США.

21 июля парламентский комитет по вопросам обороны Болгарии одобрил предложение правительства о разрешении на временное размещение американских самолетов-заправщиков и американского военного персонала на авиабазе "Безмер".

Как отмечается, комитет поддержал проект решения Совета министров, разрешающий разместить на авиабазе на юго-востоке Болгарии до восьми американских самолетов-заправщиков и 250 американских военнослужащих для поддержки операций на Ближнем Востоке, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на cnn.com

США обратились с просьбой о размещении с 24 июля по 1 октября.