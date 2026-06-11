P. Diddy предъявлены новые обвинения в насилии над несовершеннолетним.

Об этом сообщил телеканал CNN, передает media.az

В распоряжении телеканала есть соответствующий иск, поданный в прокуратуру Лос-Анджелеса человеком, чье имя не раскрывается. Известно, что обвинитель, будучи в 2007 году еще ребенком, подвергся сексуальному насилию на одном из мероприятий в Голливуде. В частности, утверждается, что перед совершением насилия в отношении ребенка рэпер предложил несовершеннолетнему алкоголь.

В начале июня также сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения в сексуальном насилии в отношении P. Diddy. Обвинения выдвинуты публицистом и музыкальным продюсером Джонатаном Хэем.

Напомним о том, что в октябре 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Защита музыканта просила о 14 месяцах тюремного срока, прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы. В июле того же года жюри присяжных посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, за которые ему грозило пожизненное заключение, - вымогательстве и торговле людьми.