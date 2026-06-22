Лагард: Союз рынков капитала укрепит роль евро в мире.

На фоне нарастающей геополитической нестабильности ЕС вынужден взять под контроль собственные финансы, заявил глава ЕЦБ на обсуждении в Брюсселе.

Евро не станет глобальной резервной валютой «в одночасье», заявила в понедельник в Брюсселе президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, призвав законодателей завершить создание союза рынков капитала, который она назвала самым важным шагом, передает euronews.com

На фоне конфронтационного подхода президента США Дональда Трампа к внешней политике и торговле в Европе активизировалась дискуссия о том, как расширить глобальную роль евро.

В центре обсуждения три основные задачи: сократить зависимость от американской платежной инфраструктуры, завершить реформы в ЕС и сделать евро конкурентоспособной мировой валютой в условиях, когда превосходство доллара уже не кажется гарантированным.

«Это не происходит мгновенно. Если обратиться к истории, ни одна валюта не становилась международной резервной, пока не обладала способностью защитить себя и достаточной военной мощью, чтобы противостоять оппонентам», – заявила Лагард на мероприятии.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2025 год, на американские гиганты Visa и Mastercard приходится 61 % карточных платежей в зоне евро и почти все трансграничные операции.

В ответ на это ЕС продвигает введение цифрового евро – публичной цифровой валюты, обеспеченной ЕЦБ и призванной дополнять банкноты. Ожидается, что соответствующее законодательство будет одобрено до конца 2026 года, при этом решающее голосование в Европарламенте намечено на вторник.

Наряду с цифровым евро ЕЦБ в конце марта представил новую стратегию в сфере платежей, предусматривающую создание двух сетевых инфраструктур под названиями Pontes и Appia, призванных адаптировать институт к новым технологиям, таким как токенизация и технология распределенного реестра (DLT).

Цель ЕЦБ – закрепить деньги центрального банка, гарантированные самим институтом, в этой новой, основанной на технологиях платежной экосистеме. Среди первоочередных задач Лагард назвала развитие таких инфраструктур, а также утверждение цифрового евро и реформу европейских рынков капитала.

Стремление ЕЦБ реализовать эту стратегию отчасти является ответом на рост частных стейблкоинов – криптоактивов, изначально рассчитанных на меньшую волатильность, – которые постепенно укрепляют позиции в платежном секторе и функционируют на базе этих новых технологий.

В то время как такие страны, как Россия и Китай, уже ввели собственные государственные цифровые валюты, США идут по иному пути: Трамп отказался от планов по созданию цифрового доллара Федеральной резервной системы в пользу стейблкоинов.

Речь идет о законе Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, который создает регуляторную базу для этих криптоактивов.

Поскольку 95 % стейблкоинов в мире обеспечены долларом США, Трамп стремится укрепить американскую валюту с помощью этой новой технологии, продвигая стейблкоины как ключевой инструмент платежей по международным и стратегически важным операциям.

Согласно документу Европейской комиссии о международной роли евро, с которым ознакомился Euronews, среди предложений по усилению международных позиций ЕС значится создание большего числа стейблкоинов, номинированных в евро.