Орбан: Через 25 лет Евросоюза не будет.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прогнозирует исчезновение ЕС, если он не проведёт реформы.

Об этом он заявил в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на MTI.

На вопрос, будет ли существовать Европейский Союз через 25 лет, бывший премьер-министр ответил отрицательно, аргументируя это тем, что ЕС в своем нынешнем состоянии нежизнеспособен.

Он отметил, что, как и ряд других международных организаций, ЕС может исчезнуть или претерпеть кардинальные изменения, если не сможет обновиться в ближайшие годы.

"Те, кто не способен приспособиться, исчезнут. И Европейский Союз, на мой взгляд, пока не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Я хочу, чтобы он смог приспособиться, чтобы Венгрия играла в этом свою роль, чтобы мы извлекли выгоду из этого приспособления, чтобы мы стали победителями. Но если говорить честно о сегодняшнем Европейском Союзе, то, кажется, он не способен к самореформированию. Вот почему я не предсказываю ему большого будущего", – заявил Виктор Орбан.

На вопрос, согласится ли он занять пост председателя Европейской комиссии, Виктор Орбан ответил: этот пост не следует занимать, а следует упразднить. Он пояснил, что, по его мнению, Союз следует реформировать, а неограниченную власть комиссии – ограничить, что станет возможным лишь в том случае, если "Патриоты за Европу" получат полную власть в Брюсселе и восстановят прежний баланс, который был нарушен в пользу брюссельских бюрократов и за счёт государств-членов.

По его словам, проблемы начались в 2015 году, когда под руководством Жан-Клода Юнкера Комиссия превратилась из органа, выполнявшего функции правовой координации и выступавшего гарантом соблюдения договоров, в политический орган.

В прошлом году во время лагеря "Тушваньош" Орбан также заявлял, что Европейский Союз находится под угрозой "распада", утверждая, что спасти его может лишь многоскоростная модель интеграции.

Недавно Орбан, который в апреле после 16 лет пребывания у власти потерял пост в результате выборов, призвал своих сторонников "восстановить демократию" в стране, которая, по его мнению, была уничтожена новым правительством.