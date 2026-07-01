Испания вновь возглавила мировой рейтинг идеально чистых пляжей.

Испания второй раз подряд возглавила мировой рейтинг по количеству идеально чистых пляжей, отмеченных международной экологической наградой Blue Flag ("Голубой флаг").

Отмечается, что для получения Blue Flag недостаточно лишь чистой воды или ухоженного побережья: каждый объект проверяется на соответствие 33 критериям в шести категориях – от экологии до наличия туристической инфраструктуры, передает unian.net со ссылкой на cntraveler.com

"Для путешественников эта награда означает, что они посещают место, где их ждут потрясающая красота, а также приверженность принципам устойчивого развития, высококачественная инфраструктура и информирование отдыхающих об окружающей среде", – говорится в публикации.

Испания уже второй год подряд удерживает мировое лидерство по количеству пляжей, отмеченных сертификатом Blue Flag. Издание отмечает, что страна увеличила их количество до 676, а одним из самых известных примеров является пляж Бурриана в городке Нерхи, регион Андалусия.

Второе место занимает Греция. Больше всего сертифицированных пляжей расположено на Крите (154) и полуострове Халкидики (93). Особенно выделяется пляж Кампуди возле Уранополи на севере страны, который имеет сразу три награды Blue Flag.

Турция замыкает первую тройку. Больше всего сертифицированных пляжей расположено в провинции Анталия. В 2026 году в список также добавили новые общественные пляжи с бесплатным входом.

Кроме того, в первую десятку также вошли: