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rbc.ua logorbc
22 Июля 2026, 10:24
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Одессу затопило во время сильного ливня: плывут авто и мусорные баки

Утром 22 июля в Одессе выпал сильный ливень, повлекший за собой подтопление целых улиц.

Часть Одессы затопило во время сильного ливня: плывут авто и мусорные баки.
Часть Одессы затопило во время сильного ливня: плывут авто и мусорные баки.

На роликах, опубликованных в Сети, видны затопленные дворы многоэтажек и магистрали. Поток воды сносит автомобили и мусорные баки, пишет rbc.ua

Из-за ливня перекрыли улицы, не курсируют некоторые трамваи. Также сообщается, что в части города нет света после ненастья. Затоплен рынок 7 км.

"Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу", - заявили в городском совете.

Источник
rbc.ua logorbc
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