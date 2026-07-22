Одессу затопило во время сильного ливня: плывут авто и мусорные баки

Утром 22 июля в Одессе выпал сильный ливень, повлекший за собой подтопление целых улиц.

На роликах, опубликованных в Сети, видны затопленные дворы многоэтажек и магистрали. Поток воды сносит автомобили и мусорные баки, пишет rbc.ua

Из-за ливня перекрыли улицы, не курсируют некоторые трамваи. Также сообщается, что в части города нет света после ненастья. Затоплен рынок 7 км.

"Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу", - заявили в городском совете.