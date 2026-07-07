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dw.com logodw
7 Июля 2026, 10:26
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Новые автомобили в ЕС обязали оснащать расширенной системой экстренного торможения

С 7 июля к регистрации будут допускаться только легковые автомобили и коммерческие транспортные средства, оснащенные расширенной системой экстренного торможения.

Новые автомобили в ЕС обязали оснащать расширенной системой экстренного торможения.
Новые автомобили в ЕС обязали оснащать расширенной системой экстренного торможения.

В будущем они должны будут самостоятельно распознавать пешеходов и велосипедистов и автоматически тормозить в случае угрозы столкновения. Это правило стало частью европейского регламента, который с 2022 года обязывает производителей легковушек использовать несколько полуавтоматических систем помощи водителю, пишет dw.com

Кроме того, со вторника автомобили придется оснащать и системой предупреждения в случае, если водитель отвлечется. Если раньше она срабатывала только при признаках усталости, в будущем она должна будет определять и другие отвлекающие факторы, вроде частых поглядываний в мобильный телефон.

Также во всех легковых машинах обязательным станет наличие аварийных систем удержания полосы, по которой движется авто. До сих пор от этого требования были освобождены автомобили с гидравлическим усилением руля.

Журнал Der Spiegel отмечает, что у водителей должна оставаться возможность отключить и предупреждающие звуковые сигналы, и системы в целом. Но при запуске автомобиля они будут вновь включаться по умолчанию.

Источник
dw.com logodw
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