Неизвестные подожгли самолёт после посадки в Индонезии: погиб пилот.

Полиция проверяет возможную причастность вооруженной группы к нападению в провинции Горное Папуа.

В индонезийской провинции Горное Папуа неизвестные подожгли самолёт местной авиакомпании PT AMA сразу после его посадки. В результате погиб пилот — гражданин США Николас Госелин. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии.

Самолёт выполнял рейс из аэропорта города Вамена и приземлился на аэродроме в округе Джаявиджая. На борту находились семь пассажиров и один член экипажа. После сообщения пилота об успешной посадке связь с воздушным судном прервалась. Позже власти получили информацию о пожаре на месте происшествия.

Министерство транспорта подтвердило гибель пилота Госелина. Причины произошедшего устанавливают следователи совместно с правоохранительными органами. В полиции округа Джаявиджая сообщили, что рассматривают версию о возможной причастности вооруженной группы, действующей в регионе.

Западная часть острова Новая Гвинея находится под контролем Индонезии с 1969 года. Позже территория несколько раз меняла административное устройство. В 2019 году в регионе прошли массовые протесты с требованием провести референдум о самоопределении, а в 2022 году провинцию Папуа разделили, образовав Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа.